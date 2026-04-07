Abenteuer für kleine Träumer Neuwieder Autorin erweckt Elefantendame Rosa zum Leben Regine Siedlaczek 07.04.2026, 15:00 Uhr

i Martina Kast hat mit "Rosa" ihr neuestes Kinderbuch veröffentlicht. Edition Paashaas Verlag EPV

Rosa, der ungewöhnliche Elefant, öffnet Kindern bunte Welten voller Mut und Freundschaft – dazu gibt es interaktive Malvorlagen. Autorin Martina Kast setzt in ihrem Buch auf Fantasie statt Bildschirmzeit.

Sie ist groß, rosa, abenteuerlustig und weiß, wie wichtig Freundschaft ist: Die Rede ist von Rosa, einer Elefantendame, die im neuen Werk der Kinderbuchautorin Martina Kast die Hauptrolle spielt. Anfang März ist das neue, rund 100 Seiten umfassende Buch der Neuwiederin im Edition Paashaas Verlag erschienen und unterhält seither Jungen und Mädchen mit Witz, Gefühl und jeder Menge Malvorlagen, die kreativ gestaltet werden können.







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