Fusion mit Montabaur Neuwieder Arbeitsagentur wird zu Rhein-Wied-Westerwald 22.01.2025, 14:30 Uhr

i Die Agentur für Arbeit Neuwied, die für die Landkreise Neuwied und Altenkirchen zuständig ist, fusioniert mit der Arbeitsagentur in Montabaur zur Agentur für Arbeit Rhein-Wied-Westerwald. Jörg Niebergall

Nach der ersten Nachricht, dass die beiden Agenturen für Arbeit in Neuwied und Montabaur fusionieren, geben die Verantwortlichen nun weitere Informationen über Vorgehen und Auswirkungen für ihre Kunden.

Die Agenturen für Arbeit in Neuwied und Montabaur fusionieren – das bestätigte deren Pressestelle schon Ende vergangenen Jahres auf Nachfrage unserer Zeitung. Nun gibt es weitere Informationen zum geplanten Zusammenschluss ab 1. Januar 2026.Die neu entstehende Arbeitsagentur werde als Agentur für Arbeit Rhein-Wied-Westerwald firmieren und ihren Hauptsitz in Neuwied haben, erklärt die Pressestelle der Neuwieder Arbeitsagentur in einer ...

