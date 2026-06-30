Schlaglöcher in Radwegen Neuwieder ADFC sieht Anlass für Kritik und Lob Rainer Claaßen 30.06.2026, 06:00 Uhr

i Viele Radwege in Neuwied weisen Schlaglöcher auf. Markus Eschenauer

Nicht nur etliche Straßen in Neuwied sind sanierungswürdig. Auf Fahrrad- und Fußwege weisen Mängel auf. Dazu äußert sich nun auch der Neuwieder ADFC.

Kürzlich wurde in unserer Zeitung auf den schlechten Zustand vieler Straßen in der Stadt Neuwied hingewiesen. Es ging auch um Probleme bei vielen Geh- und Radwegen. Reiner Geisen, Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) in Neuwied, und den anderen Mitgliedern des Vereins fiel insbesondere der Hinweis auf ein Schlagloch in einem der Radwege der Stadt auf: „Das im Artikel aufgezeigte Beispiel verdeutlicht den Unterhaltungsstau ...







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