Schlaglöcher in Radwegen
Neuwieder ADFC sieht Anlass für Kritik und Lob
Viele Radwege in Neuwied weisen Schlaglöcher auf.
Viele Radwege in Neuwied weisen Schlaglöcher auf.
Markus Eschenauer

Nicht nur etliche Straßen in Neuwied sind sanierungswürdig. Auf Fahrrad- und Fußwege weisen Mängel auf. Dazu äußert sich nun auch der Neuwieder ADFC.

Lesezeit 1 Minute
Kürzlich wurde in unserer Zeitung auf den schlechten Zustand vieler Straßen in der Stadt Neuwied hingewiesen. Es ging auch um Probleme bei vielen Geh- und Radwegen. Reiner Geisen, Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) in Neuwied, und den anderen Mitgliedern des Vereins fiel insbesondere der Hinweis auf ein Schlagloch in einem der Radwege der Stadt auf: „Das im Artikel aufgezeigte Beispiel verdeutlicht den Unterhaltungsstau ...

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