Trend bei den Abi-Feiern
Neuwieder Abiturienten mögen Anzüge in hellen Farben
Männermode bei C&A in Neuwied: Verkäuferin Conny Holzappel hält einen dunklen Anzug in den Händen, für den Abi-Ball geht der Tre
Männermode bei C&A in Neuwied: Verkäuferin Conny Holzappel hält einen dunklen Anzug in den Händen, für den Abi-Ball geht der Trend aber zu helnen Farben.
Jörg Niebergall

Für die Abschlussfeiern von Abiturjahrgängen greifen die jungen Frauen in der Regel zu einem feinen Abendkleid. Doch welcher Trend ist bei den Herren der Schöpfung zu erkennen? Anzug – und dann?

Lesezeit 1 Minute
Wichtige Ereignisse erfordern auch die passende Garderobe. Das zeigt sich in diesem Jahr wieder mit Blick auf die Abiturentlassungsfeiern und die Abibälle. Doch während sich die Schulabsolventinnen mit den Fragen nach der richtigen Länge des Kleides, dem passenden Schuh und den optimalen Accessoires quälen, scheint es bei den jungen Männern etwas entspannter zuzugehen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedBildung

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren