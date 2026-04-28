Trend bei den Abi-Feiern Neuwieder Abiturienten mögen Anzüge in hellen Farben Regine Siedlaczek 28.04.2026, 15:00 Uhr

i Männermode bei C&A in Neuwied: Verkäuferin Conny Holzappel hält einen dunklen Anzug in den Händen, für den Abi-Ball geht der Trend aber zu helnen Farben. Jörg Niebergall

Für die Abschlussfeiern von Abiturjahrgängen greifen die jungen Frauen in der Regel zu einem feinen Abendkleid. Doch welcher Trend ist bei den Herren der Schöpfung zu erkennen? Anzug – und dann?

Wichtige Ereignisse erfordern auch die passende Garderobe. Das zeigt sich in diesem Jahr wieder mit Blick auf die Abiturentlassungsfeiern und die Abibälle. Doch während sich die Schulabsolventinnen mit den Fragen nach der richtigen Länge des Kleides, dem passenden Schuh und den optimalen Accessoires quälen, scheint es bei den jungen Männern etwas entspannter zuzugehen.







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