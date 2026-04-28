Für die Abschlussfeiern von Abiturjahrgängen greifen die jungen Frauen in der Regel zu einem feinen Abendkleid. Doch welcher Trend ist bei den Herren der Schöpfung zu erkennen? Anzug – und dann?
Lesezeit 1 Minute
Wichtige Ereignisse erfordern auch die passende Garderobe. Das zeigt sich in diesem Jahr wieder mit Blick auf die Abiturentlassungsfeiern und die Abibälle. Doch während sich die Schulabsolventinnen mit den Fragen nach der richtigen Länge des Kleides, dem passenden Schuh und den optimalen Accessoires quälen, scheint es bei den jungen Männern etwas entspannter zuzugehen.