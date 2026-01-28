Die Widerstandskraft ukrainischer Frauen in einem erbitterten Krieg. Dieses Thema wurde bei einer Filmvorführung im Amalie-Raiffeisen-Saal aufgegriffen. Klar wurde vor allem eines: Die Solidarität mit dem kriegsgeplagten Land ist weiterhin groß.
Lesezeit 2 Minuten
Seit bald vier Jahren führt Russland im Osten der Ukraine einen grausamen Krieg. Auch die Verhandlungen, an denen Vertreter beider Länder teilnehmen, haben nichts am brutalen Vorgehen der russischen Armee geändert. In Deutschland werden derweil Stimmen lauter, die sich dafür aussprechen, die Unterstützung der Ukraine zu reduzieren.