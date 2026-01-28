Solidarität in Kriegszeiten
Neuwied zeigt Herz für die Ukraine
Die Solidarität mit der Ukraine - hier ein Schild bei einer Demonstration - ist inzwischen nicht mehr selbstverständlich. In Neuwied scheint sie aber noch groß zu sein.
David Young. picture alliance/dpa

Die Widerstandskraft ukrainischer Frauen in einem erbitterten Krieg. Dieses Thema wurde bei einer Filmvorführung im Amalie-Raiffeisen-Saal aufgegriffen. Klar wurde vor allem eines: Die Solidarität mit dem kriegsgeplagten Land ist weiterhin groß.

Lesezeit 2 Minuten
Seit bald vier Jahren führt Russland im Osten der Ukraine einen grausamen Krieg. Auch die Verhandlungen, an denen Vertreter beider Länder teilnehmen, haben nichts am brutalen Vorgehen der russischen Armee geändert. In Deutschland werden derweil Stimmen lauter, die sich dafür aussprechen, die Unterstützung der Ukraine zu reduzieren.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Neuwied

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren