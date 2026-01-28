Solidarität in Kriegszeiten Neuwied zeigt Herz für die Ukraine Rainer Claaßen 28.01.2026, 06:00 Uhr

i Die Solidarität mit der Ukraine - hier ein Schild bei einer Demonstration - ist inzwischen nicht mehr selbstverständlich. In Neuwied scheint sie aber noch groß zu sein. David Young. picture alliance/dpa

Die Widerstandskraft ukrainischer Frauen in einem erbitterten Krieg. Dieses Thema wurde bei einer Filmvorführung im Amalie-Raiffeisen-Saal aufgegriffen. Klar wurde vor allem eines: Die Solidarität mit dem kriegsgeplagten Land ist weiterhin groß.

Seit bald vier Jahren führt Russland im Osten der Ukraine einen grausamen Krieg. Auch die Verhandlungen, an denen Vertreter beider Länder teilnehmen, haben nichts am brutalen Vorgehen der russischen Armee geändert. In Deutschland werden derweil Stimmen lauter, die sich dafür aussprechen, die Unterstützung der Ukraine zu reduzieren.







