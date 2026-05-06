Integration ohne Sprache? Praktisch unmöglich. Umso verwunderlicher ist es, dass der Bund vielen Menschen den Zugang zu Sprachkursen verwehren möchte. Damit zumindest in Neuwied der Unterrichtsbetrieb weiterläuft, will die Stadt eigene Gelder nutzen.

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) mit, dass viele Personengruppen vorerst nicht mehr für einen Integrationskurs zugelassen werden. Dazu gehören Ukrainer, geduldete

Flüchtlinge sowie EU-Bürger, die keine Leistungen vom Jobcenter beziehen.