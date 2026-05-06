Nach Zulassungsstopp vom Bund
Neuwied zahlt Integrationskurse nun aus eigener Tasche
An der Volkshochschule in Neuwied sollen nach den Sommerferien die ersten Integrationskurse starten, die von der Stadt finanzier
An der Volkshochschule in Neuwied sollen nach den Sommerferien die ersten Integrationskurse starten, die von der Stadt finanziert werden. Zuvor hat der Bund einen Zulassungsstop für bestimmte Personen angekündigt.
Viktoria Schneider

Integration ohne Sprache? Praktisch unmöglich. Umso verwunderlicher ist es, dass der Bund vielen Menschen den Zugang zu Sprachkursen verwehren möchte. Damit zumindest in Neuwied der Unterrichtsbetrieb weiterläuft, will die Stadt eigene Gelder nutzen.

Lesezeit 2 Minuten
Es war ein regelrechter Schock: Im Februar teilte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) mit, dass viele Personengruppen vorerst nicht mehr für einen Integrationskurs zugelassen werden. Dazu gehören Ukrainer, geduldete Flüchtlinge sowie EU-Bürger, die keine Leistungen vom Jobcenter beziehen.

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