Die bisher einzige offizielle kinderfreundliche Kommune in Rheinland-Pfalz will ihren Weg weitergehen. Nachdem Neuwied einen Großteil der angestrebten Maßnahmen in Angriff genommen hat, zielt die nächste Projektphase auf deren Verstetigung ab.
Lesezeit 2 Minuten
Als erste und bisher einzige Kommune in Rheinland-Pfalz darf sich Neuwied seit drei Jahren „Kinderfreundliche Kommune“ nennen. Als Voraussetzung für das UNICEF-Siegel entwickelte die Stadt einen Aktionsplan mit 14 Maßnahmen, um die Rechte von Kindern und Jugendlichen zu stärken.