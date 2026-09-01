Beginn der nächsten Phase Neuwied will weiter kinderfreundliche Kommune bleiben Viktoria Schneider 01.09.2026, 13:00 Uhr

i Zum bisherigen Maßnahmenkatalog als kinderfreundliche Kommune zählt für Neuwied auch der sichere Weg zur Schule oder Kita. Der Stadtrat stimmte dafür, das Projekt künftig weiter fortzuführen. Britta Pedersen (Symbol). picture alliance/dpa

Die bisher einzige offizielle kinderfreundliche Kommune in Rheinland-Pfalz will ihren Weg weitergehen. Nachdem Neuwied einen Großteil der angestrebten Maßnahmen in Angriff genommen hat, zielt die nächste Projektphase auf deren Verstetigung ab.

Als erste und bisher einzige Kommune in Rheinland-Pfalz darf sich Neuwied seit drei Jahren „Kinderfreundliche Kommune“ nennen. Als Voraussetzung für das UNICEF-Siegel entwickelte die Stadt einen Aktionsplan mit 14 Maßnahmen, um die Rechte von Kindern und Jugendlichen zu stärken.







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