Neuwied will sich an verändertes Klima anpassen

Wir alle spüren, dass sich das Klima verändert – die Wissenschaft ist sich einig, dass die Temperaturen in den kommenden Jahren immer weiter steigen werden. Schon seit einiger Zeit beschäftigt die Stadt Neuwied deshalb die Klimaschutzmanagerin Julia Frimmersdorf, um die Auswirkungen auf die Deichstadt zu begrenzen. Sie kümmert sich um Aktivitäten, die dazu beitragen sollen.

Ihr Kollege Daniel Ragonese, der als Klimaanpassungsmanager bei der Stadt arbeitet, erstellt unter anderem ein auf die lokalen Gegebenheiten abgestimmtes Klimaanpassungskonzept. Mit Fördermitteln des Bundesumweltministeriums sollen damit Maßnahmen ergriffen werden, die die Auswirkungen des Klimawandels für die Menschen in Neuwied erträglicher machen.

i Die Resonanz auf die Veranstaltung der Stadt war überschaubar – dabei betrifft der Klimawandel alle. Rainer Claaßen

Wie wichtig das ist, zeigt eine aktuelle Studie des Deutschen Wetterdienstes. Nach deren Schätzung starben 2024 bundesweit 3000 Menschen vorzeitig wegen sommerlicher Hitze. Neue Berechnungsmethoden führen zu der Einschätzung, dass die Durchschnittstemperatur in Deutschland im Vergleich zur frühindustriellen Zeit bereits um 2,5 Grad gestiegen ist.

Einen Zwischenstand der Entwicklung des Projekts präsentierte Ragonese jetzt interessierten Bürgern in der Stadtverwaltung. Etwa 20 Personen nahmen an dem Termin teil, zu dem auch Oberbürgermeister Jan Einig, der Beigeordnete Ralf Seemann und die Leiterin des Bauamtes, Nina Porz, gekommen waren. In Anbetracht der Auswirkungen, die der Klimawandel mit sich bringt, eine auffallend geringe Beteiligung, und auch aus dem Stadtrat waren kaum Vertreter gekommen. Das Verfahren sieht vor, dass teilnehmende Kommunen vorrangige Projektziele definieren. In Neuwied sind das die Themen „Vorzeitige Sterblichkeit“, „Flächeninanspruchnahme“ und „Artenvielfalt“.

Stadt fragt Neuwieder nach ihren Klimaerfahrungen

Parallel zur Veranstaltung wurde der nächste Schritt des Projekts gestartet: Unter der Internetadresse https://app.maptionnaire.com/q/klima-stadt-neuwied ist bis Juli ein Onlinefragebogen verfügbar, in dem die Bürger der Stadt ihre persönlichen Klimaerfahrungen mitteilen können. Der Fragebogen beinhaltet Informationen zum Thema Klimaanpassung und fragt persönliche Erfahrungen ab – etwa die Belastung durch Klimaereignisse, Angaben zu Orten in der Stadt, die besonders vom Klimawandel betroffen sind, und Vorschläge für Maßnahmen zum Schutz bei Hitzeperioden, Starkregen, Trockenheit/Dürre, Stürmen oder Hochwasser.

Es wird auch erfasst, wo Menschen leben, die besonders empfindlich für die Gefahren sind, die etwa große Hitze mit sich bringt – also Kinder unter 6 und Senioren über 65 Jahren. Die Informationen tragen dazu bei, ein klares Bild vom Istzustand zu erfassen und wirkungsvolle Maßnahmen in die Wege zu leiten.

i Erfasste Daten werden so auf Karten der Stadt projiziert, dass sich ein Bild der Termperaturverteilung ergibt. Institut für Klima- und Energiekonzepte. INKEK

Zusätzlich zum Vortrag von Daniel Ragonese präsentierte Sebastian Kupski vom Institut für Klima- und Energiekonzepte den aktuellen Stand einer Analyse, in der diverse Daten zur Situation des Klimas in der Stadt und den Stadtteilen erfasst und visualisiert werden. Diese Klimaanalysekarte wird durch die von den Bürgern eingereichten Daten sowie über eine für den Sommer geplante Messkampagne mit einem speziell ausgestatteten Lastenfahrrad weiter ergänzt und verfeinert. Ein erster Hinweis, der sich aus den Forschungen ergibt, hätte sich sicher auch mit geringerem Aufwand finden lassen: Mehr Grün und Bäume in der Innenstadt würden für mehr Schatten und niedrigere Temperaturen sorgen. Dank strukturierter Pläne sollte diese Maßnahme sich aber zielgerichteter und effizienter umsetzen lassen.

Thomas Baumann vom Unternehmen SWECO aus Koblenz präsentierte Hintergrundinfos zur Bürgerumfrage. Diese wurde so gestaltet, dass die Fragen sich schnell beantworten lassen. Wer mehr Informationen liefern möchte, kann aber auch umfangreiche Kommentare und Aussagen zu unterschiedlichen Standorten in der Stadt liefern. Insgesamt soll die Kampagne mit intensiver Bürgerbeteiligung durchgeführt werden. In Anbetracht der Bedeutung des Themas wäre es sicher wünschenswert, wenn kommende Veranstaltungen auf größere Resonanz stoßen.