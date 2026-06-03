Lange Sommernächte, in denen gemeinsam Fußball geschaut wird: Das wird nun auch wieder in Neuwied möglich sein. Für die anstehende Weltmeisterschaft will die Stadt Ausnahmegenehmigungen für die gesetzliche Nachtruhe erteilen.
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Kommt das Fußballfieber zurück nach Deutschland? Das hoffen zumindest viele Gastronomen, die für die anstehende Weltmeisterschaft (WM) in Nordamerika Public Viewing anbieten wollen. Doch weil die Spiele oft erst spät beginnen, brauchen sie von den Kommunen eine Ausnahmegenehmigung für die gesetzliche Nachtruhe.