Die ersten Demokratiewochen in Neuwied laden Jugendliche zu einer interaktiven Ausstellung, Workshops und diversen anderen Veranstaltungen ein. Ein buntes Programm zeigt Wege für Beteiligung und gegen den Hass.
Lesezeit 2 Minuten
Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Dass auch in Deutschland Kräfte an Bedeutung gewinnen, die demokratische Grundwerte infrage stellen, zeigen die politischen Entwicklungen der vergangenen Jahre. Unter dem Motto „Deine Stimme – No joke!“ veranstaltet die Stadt Neuwied deshalb vom 6.