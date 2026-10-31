Premiere in der Stadt Neuwied will mit Demokratiewochen Jugendliche erreichen Rainer Claaßen 31.10.2026, 16:00 Uhr

i In den vergangenen Jahren gab es in Neuwied bereits Einzelaktionen bei den Demokratietagen. In diesem Jahr wird die Aktion ausgeweitet. Presseamt Stadt Neuwied

Die ersten Demokratiewochen in Neuwied laden Jugendliche zu einer interaktiven Ausstellung, Workshops und diversen anderen Veranstaltungen ein. Ein buntes Programm zeigt Wege für Beteiligung und gegen den Hass.

Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Dass auch in Deutschland Kräfte an Bedeutung gewinnen, die demokratische Grundwerte infrage stellen, zeigen die politischen Entwicklungen der vergangenen Jahre. Unter dem Motto „Deine Stimme – No joke!“ veranstaltet die Stadt Neuwied deshalb vom 6.







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