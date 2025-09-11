Im Raiffeisenring und in der Südöstlichen Innenstadt will man jeweils mit einem Quartiersmanagement die Viertel aufwerten und den Zusammenhalt stärken. Die Finanzierung für 2026 steht schon mal, doch jetzt soll eine langfristige Lösung her.

Das Quartiersmanagement im Raiffeisenring und das in der Südöstlichen Innenstadt müssen immer wieder darum bangen, ob sie ihre Arbeit fortführen können. Die aktuelle Förderung läuft in einigen Monaten aus, und die Helfer und Helferinnen haben um das Fortbestehen gefürchtet. Nun steht fest: Im Jahr 2026 können sie weitermachen, das hat der Stadtrat bei sechs Gegenstimmen in seiner jüngsten Sitzung entschlossen. Aber wie geht es danach weiter?

Langfristige Lösung soll her

Neben der Finanzierung für 2026 hat der Rat auch „eine ganzheitliche Neuausrichtung des Quartiersmanagements“ beschlossen. Ziel ist: Man will eine langfristige Lösung finden – und dafür beide Quartiere gemeinsam betrachten. Grundsätzlich gilt: „Quartiersarbeit ist kein Luxus“, sagte Bürgermeister Peter Jung in der Ratssitzung. Es gehe um nicht weniger als ein gutes Zusammenleben aller in den Quartieren.

i Das Quartiersmanagement bietet Orte der Begegnung. Gabriele May

Dass beide Quartiersmanagements erhalten bleiben sollen, ist laut Stadt unstrittig. Sowohl in Bezug auf den Raiffeisenring als auch auf die Südöstliche Innenstadt heißt es, dass sich diese erfolgreich etabliert haben. „Es wird von den Bewohnerinnen und Bewohnern positiv wahrgenommen und trägt entscheidend zu einer Verbesserung der Lebenssituation der Menschen und des Quartiers bei“, so die Stadt.

Zum Jahresende endet aber das Förderprogramm der Sozialen Stadt und damit auch der des Quartiersmanagements in der Südöstlichen Innenstadt, eine Fortführung der Förderung ist ausgeschlossen. Mit dem Wegfall von Fördermitteln bedarf es laut Stadt jetzt einer grundsätzlichen Neuaufstellung der Finanzierung.

Neuausrichtung des Quartiersmanagements

Die Finanzierung soll langfristig angelegt sein, damit alle Beteiligten Handlungssicherheit erhalten. Die Verwaltung verfolgt derzeit erste Ideen zur Neuausrichtung des Quartiersmanagements in Neuwied ab 2027. Strukturen und Ressourceneinsatz sollen optimiert und Synergien genutzt werden.

i Quartiersmanagerin Gabriele May vor dem Quartiersbüro im Raiffeisenring mit Bürgermeister Peter Jung (rechts) und Diakonie-Standortleiter Utz Ebertz Ulf Steffenfauseweh

Gleichzeitig betont die Stadt, dass das Quartiersmanagement an beiden Orten erhalten werden soll. Eine engere Zusammenarbeit zwischen den Quartieren soll es also geben, individuelle Gegebenheiten und Unterschiede sollen aber berücksichtigt werden. „Jedes Quartier behält sein Gesicht, aber wird wollen Synergien nutzen“, so Bürgermeister Jung. Ob bei einer solchen Neuausrichtung Fördermittel vom Land zur Verfügung stehen, ist noch zu prüfen. Der Prozess zur Planung einer Neuausrichtung des Quartiersmanagements soll bis Frühjahr 2026 innerhalb der Verwaltung abgeschlossen sein.

„Jedes Quartier behält sein Gesicht.“

Bürgermeister Peter Jung

Seit mehreren Jahren will man sowohl mit dem Quartiersmanagement am Raiffeisenring als auch in der Südöstlichen Innenstadt benachteiligte Stadtteile aufwerten und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Auch die Identifikation mit dem Stadtteil spielt eine Rolle. Quartiersmanagerinnen und ehrenamtliche Helfer bieten Räume der Begegnung und machen den Bewohnern vielfältige Angebote vom Quartiersfrühstück über Projektgruppen bis hin zur Sprachförderung.

i Auch für Kinder gibt es Angebote. Gabriele May

Im Alltag werde deutlich, wie unverzichtbar eine kontinuierliche und fundierte Koordination vor Ort ist. Sie sorge für die notwendige Vernetzung, begleite Prozesse, stärke das freiwillige Engagement und reagiere auf Bedarfe. Ohne diese zentrale Schnittstelle im Quartier drohten Entwicklungen ins Stocken zu geraten oder verloren zu gehen.

Im Stadtrat dankten mehrere Ratsmitglieder der erfolgreichen Arbeit sowohl im Quartiersmanagement Raiffeisenring als auch in der Südöstlichen Innenstadt und gerade auch für den Einsatz der ehrenamtlichen Helfer. „Geld für das Quartiersmanagement ist gut investiertes Geld“, betonte Regine Wilke (Grüne)﻿. Dafür brauche es eine „Verstetigung statt jährlicher Zitterpartien“.

Für Jan Oliver Petry (CDU) geht es hier um Begegnungsorte, aber auch um das „Gefühl, in einer Stadt zu leben, in der der eine dem anderen nicht egal ist“. Er will sich dafür einsetzen, „dass das kein Projekt mit Ablaufdatum ist“. Jutta Etscheidt (Wählergemeinschaft Jutta Etscheidt) ergänzte: „Quartiere geben eine Dorfstruktur, und das wirkt der Anonymität in Städten entgegen.“