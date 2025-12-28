Anschläge verhindern Neuwied will 40 eigene Durchfahrtssperren anschaffen Viktoria Schneider 28.12.2025, 16:00 Uhr

München (Bild) hat sie schon, nun soll auch Neuwied sie bekommen: mobile Durchfahrtssperren. Die veränderte Sicherheitslage mache es nötig, auch in der Deichstadt eigene Durchfahrtssperren anzuschaffen.

Das Schreckensgespenst jedes Weihnachtsmarktes: Ein Auto rast plötzlich in die Menge. Weil das in den vergangenen Jahren wiederholt vorkommt, will Neuwied jetzt zusätzlich zu Wassersperren auch in eigene mobile Durchfahrtssperren investieren.

Bei Großveranstaltungen schwingt bei vielen die Sorge vor Anschlägen mit. Mehrfach kam es in Deutschland zu Vorfällen, bei denen Täter mit ihrem Fahrzeug durch die Menge fuhren und Dutzende Leben beendeten. Damit das nicht in Neuwied passieren kann, hat der Stadtrat nun die Anschaffung von 40 mobilen, manuell bedienbaren Durchfahrtssperren beschlossen.







