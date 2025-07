Die Stadtwerke Neuwied bereiten gerade das Grundstück in der Museumstraße für die mobile Halle vor, die als Interimslösung für die Stadthalle Heimathaus gedacht ist. Damit hat die Stadtverwaltung eine schnelle und gute Lösung gefunden. Dass sich die Kosten um 500.000 Euro erhöhen, wäre meiner Ansicht nach zu verstehen – wenn es denn Informationen gegeben hätte.

Im Februar stand das Thema zuletzt auf der Tagesordnung des Stadtrats. Im Juli begannen dann die Arbeiten auf dem Grundstück in der Neuwieder Innenstadt. Information in Richtung Öffentlichkeit in dieser Zeit: null. Nicht nur Neuwieder wunderten sich, auch Ratsmitglieder seien davon überrascht worden, so meine Information.

Dass die Stadt nun erklärt, die Pläne seien im Mai im Ältestenrat (nicht öffentlich) vorgestellt und damit alle Fraktionsvorsitzenden informiert und der Stadtrat frühzeitig einbezogen worden, lasse ich nicht gelten. Dazu ist das Heimathaus mit all seinen Themenkomplexen von zu großem öffentlichen Interesse, nicht nur im Rat, sondern auch in der Bevölkerung. Nicht umsonst beschäftigen wir uns als Zeitung so oft mit der guten Stube der Stadt. Und nicht umsonst gibt es so viele Leserzuschriften zu genau diesem Thema. Da steht die Stadt meiner Ansicht nach in der Pflicht, fortlaufend zu informieren. Dass es hier zudem um Steuergelder geht, mag vielleicht als Argument abgelutscht sein, trifft aber ebenfalls zu.

Die Möglichkeit zur Information hätte es gegeben: Zwischen der Sitzung im Februar und der Sommerpause lagen drei Stadtratssitzungen, nach der Vorstellung der Pläne im Mai immerhin mindestens eine, in der ein Zwischenstand im öffentlichen Rahmen hätte gegeben werden können – und meiner Meinung nach auch müssen. Es ist eine vergebene Chance des Stadtvorstands, die Neuwieder auf dem Laufenden zu halten, und das bei einem Projekt, das so schnell und gut umgesetzt wird. Schade.