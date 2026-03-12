Der Geschäftsführer des Christlichen Friedensdienstes Eirene verlässt diesen nach knapp zwei Jahren. Sein Vor-Vorgänger Josef Freise hat im Rahmen der Feier sein neues Buch zu sozialer Arbeit in Zeiten von Kriegen und Demokratieabbau vorgestellt.
Lesezeit 2 Minuten
Einfach nur „Auf Wiedersehen“ zu sagen, das wäre dann doch nicht das Ding von Ali Al-Nasani (60) gewesen. Der Wunsch des am Monatsende ausscheidenden Geschäftsführers des Christlichen Friedensdienstes Eirene, die Verabschiedung in einen gewissen Kontext zu stellen, wurde erfüllt.