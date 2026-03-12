Neustart in Bangkok Neuwied verabschiedet sich von Eirene-Chef Al-Nasani Jörg Niebergall 12.03.2026, 14:00 Uhr

i Josef Freise (links) und Caroline Wiegand von der Organisation Pro Peace bei der Verabschiedung von Eirene-Geschäftsführer Ali Al-Nasani (Mitte). Jörg Niebergall

Der Geschäftsführer des Christlichen Friedensdienstes Eirene verlässt diesen nach knapp zwei Jahren. Sein Vor-Vorgänger Josef Freise hat im Rahmen der Feier sein neues Buch zu sozialer Arbeit in Zeiten von Kriegen und Demokratieabbau vorgestellt.

Einfach nur „Auf Wiedersehen“ zu sagen, das wäre dann doch nicht das Ding von Ali Al-Nasani (60) gewesen. Der Wunsch des am Monatsende ausscheidenden Geschäftsführers des Christlichen Friedensdienstes Eirene, die Verabschiedung in einen gewissen Kontext zu stellen, wurde erfüllt.







