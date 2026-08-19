Vorreiterprojekt im Land
Neuwied stärkt Kinderbeteiligung für bessere Zukunft
Auch das Basketball-Feld beim Raiffeisen-Stadion steht im Zusammenhang mit der "Kinderfreundlichen Kommune".
Auch das Basketball-Feld beim Raiffeisen-Stadion steht im Zusammenhang mit der "Kinderfreundlichen Kommune".
Stadt Neuwied / Ulf Steffenfauseweh

Neuwied lässt Kinder mitreden: Ein Modellprojekt verankert junge Perspektiven in Verwaltung, Spielplätzen und Stadtplanung. Erste Erfolge zeigen Wirkung – doch die Bemühungen sind hier und da auch ausgebremst worden.

Lesezeit 2 Minuten
Vor drei Jahren erhielt Neuwied das Siegel „Kinderfreundliche Kommune“ – als erste und bisher einzige Kommune in Rheinland-Pfalz. Die erste Phase des Projekts ist nun abgeschlossen. Projektleiterin Sonja Jensen, Oberbürgermeister Jan Einig, Bürgermeister Peter Jung und Beigeordneter Ralf Seemann zogen in einer Pressekonferenz Bilanz – und stellten klar: Weitere Veränderungen sind nötig.
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