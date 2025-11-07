Neuwied setzt weiterhin auf Digitalisierung an Schulen

Einiges hat sich bereits getan an den Schulen in Neuwied, doch noch längst nicht genug: Der Medienentwicklungsplan wird fortgeführt und damit die Digitalisierung an den Schulen der Stadt. Dafür wird Geld in die Hand genommen.
Es ist eine Investition in die Digitalisierung und gleichzeitig in die Zukunft: In seiner jüngsten Sitzung hat sich der Neuwieder Stadtrat für die Fortschreibung des Medienentwicklungsplans ausgesprochen. Mit dieser Entscheidung setzt die Deichstadt nicht nur ein deutliches Zeichen für die Digitalisierung an Schulen, sondern schafft außerdem Planungssicherheit für die kommenden fünf Jahre.