Viele Besucher beim Aktionstag
Neuwied setzt erneut ein starkes Zeichen für Inklusion
Von den Menschen in der Deichstadt wurde der Aktionstag "Neuwied vereint" gut angenommen. Das Ziel war es, Berührungsängste abz
Von den Menschen in der Deichstadt wurde der Aktionstag "Neuwied vereint" gut angenommen. Das Ziel war es, Berührungsängste abzubauen und Inklusion im öffentlichen Raum sichtbar zu machen.
Jörg Niebergall

Noch immer scheuen sich viele davor, auf Menschen mit Behinderungen zuzugehen – auch in Neuwied. Die Stadt feiert daher einen Aktionstag, um Menschen aller Art zusammenzubringen und Austausch zu schaffen – und zugleich die Stadt bunter machen.

Lesezeit 2 Minuten
Hochbetrieb auf dem Luisenplatz: Den jüngsten Aktionstag „Neuwied vereint“ wollten sich viele Interessierte nicht entgehen lassen. Ob es am herrlichen Frühsommerfeeling oder am umfangreichen Informations- und Mitmachangebot lag – die Deichstadt hat jedenfalls mal wieder ein starkes Zeichen für Inklusion und Gemeinschaft gesetzt.

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