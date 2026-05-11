Noch immer scheuen sich viele davor, auf Menschen mit Behinderungen zuzugehen – auch in Neuwied. Die Stadt feiert daher einen Aktionstag, um Menschen aller Art zusammenzubringen und Austausch zu schaffen – und zugleich die Stadt bunter machen.
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Hochbetrieb auf dem Luisenplatz: Den jüngsten Aktionstag „Neuwied vereint“ wollten sich viele Interessierte nicht entgehen lassen. Ob es am herrlichen Frühsommerfeeling oder am umfangreichen Informations- und Mitmachangebot lag – die Deichstadt hat jedenfalls mal wieder ein starkes Zeichen für Inklusion und Gemeinschaft gesetzt.