Aktionen am Orange Day Neuwied setzt ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen Jörg Niebergall 26.11.2026, 09:51 Uhr

i Der Inner Wheel Club Neuwied-Andernach hatte zu einer öffentlichen Kundgebung vor der Matthiaskirche eingeladen. Jörg Niebergall

Mit einer Schuhaktion, Informationsangeboten und einer Kundgebung vor der Matthiaskirche hat sich die Deichstadt an der weltweiten Kampagne „Orange the World“ beteiligt. Am Orange Day dreht sich alles um den Kampf gegen Gewalt an Frauen.

An diesem Tag ist o range die Farbe der Hoffnung – auf eine Zukunft ohne Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Mit mehreren Aktionen wurden am Mittwoch, dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, auch in Neuwied die Schicksale der Betroffenen in den Mittelpunkt gerückt.







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