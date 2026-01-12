Neuwied setzt beim Currywurstfestival auf mehr Platz

Eine Mischung, die den Besuchern schmeckt: Auch in diesem Jahr fällt das Currywurstfestival in Neuwied mit der ChocolART zusammen. Vieles dürfte gleichbleiben, aber die Anordnung der Stände möchte die Stadt „luftiger“ gestalten.
Lesezeit 2 Minuten
Schon zum dritten Mal setzt Neuwied auf die Kombination aus deftig und süß: Von Freitag, 30. Januar, bis Sonntag, 1. Februar, finden zeitgleich das beliebte Currywurstfestival und die ChocolART statt. Zusammen mit einem verkaufsoffenen Sonntag hofft die Stadt erneut auf zahlreiche Besucher.