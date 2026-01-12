Zum dritten Mal mit ChocolART Neuwied setzt beim Currywurstfestival auf mehr Platz Viktoria Schneider 12.01.2026, 13:05 Uhr

i Den Besuchern schmeckt's: Wie auch im vergangenen Jahr setzt Neuwied diesmal auf die Kombination aus Currywurst und Schokolade. Jörg Niebergall (Archiv). Jörg Niebergall

Eine Mischung, die den Besuchern schmeckt: Auch in diesem Jahr fällt das Currywurstfestival in Neuwied mit der ChocolART zusammen. Vieles dürfte gleichbleiben, aber die Anordnung der Stände möchte die Stadt „luftiger“ gestalten.

Schon zum dritten Mal setzt Neuwied auf die Kombination aus deftig und süß: Von Freitag, 30. Januar, bis Sonntag, 1. Februar, finden zeitgleich das beliebte Currywurstfestival und die ChocolART statt. Zusammen mit einem verkaufsoffenen Sonntag hofft die Stadt erneut auf zahlreiche Besucher.







