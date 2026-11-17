Kreisfinanzen sind noch solide Neuwied schreibt im Nachtragsetat ein dickeres Plus Ralf Grün 17.11.2026, 17:00 Uhr

i Das ehemalige Hotel Dormero ist Flüchtlingsunterkunft und könnte bald ein Seniorenheim werden. Sabine Nitsch

Landesweit sicher einmalig schmückt ein Plus den ausgeglichenen Nachtragshaushalt 2026 des Kreises Neuwied. Im freien Spiel der Kräfte zwischen Einnahmen und Ausgaben gelingt zudem ein Schuldenabbau. Doch wie sieht es für das Jahr 2027 aus?

Landrat Achim Hallerbach (CDU) und die Fraktionen im Neuwieder Kreistag waren am Montagabend hin- und hergerissen: Auf der einen Seite weisen die Finanzen des Kreises für das laufende Jahr ein um 4,5 Millionen Euro auf etwa 5,9 Millionen Euro angewachsenes Plus aus.







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