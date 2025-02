Nach Brand an Silvester Neuwied schießt 400.000 Euro für neuen Lokschuppen zu 14.02.2025, 19:00 Uhr

i In der Silvesternacht war der Lokschuppen in Engers abgebrannt. Die Große Engerser Karnevalsgesellschaft von 1855 möchte hier nun eine Halle errichten. Jörg Niebergall

Die Sitzung könnte als eine der kürzesten in der Geschichte des Neuwieder Stadtrats eingehen: In knapp 20 Minuten waren sieben Tagesordnungspunkte verabschiedet. Einer davon betraf einen Zuschuss für einen Neubau anstelle des Lokschuppens in Engers.

Mit einer Schweigestunde für den verstorbenen Stadtrat und Karnevalisten Alfons Keßler und für die Opfer der Amokfahrt in München begann die außerplanmäßige Stadtratssitzung im Februar im Heimathaus in Neuwied. Ungewöhnlich still ging es weiter: Die Fraktionen hatten auf eine Aussprache verzichtet, als sie unter anderem über den einmaligen Zuschuss für einen Neubau des abgebrannten Lokschuppens in Engers abstimmten.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen