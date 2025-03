Der Neuwieder Marktplatz ist neu gestaltet worden. Nun plant die Stadt eine Eröffnungsfeier. Künftig sollen weitere Veranstaltung zur Belebung der Fläche mitten in der Stadt beitragen.

Es hat zwar lange gedauert – doch der Umbau des Marktplatzes ist inzwischen schon seit einiger Zeit weitgehend abgeschlossen. Noch im Laufe dieser Woche soll auch die angekündigte Toilettenanlage fertiggestellt werden.

Nachdem bereits einige kleinere Veranstaltungen auf dem neu gestalteten Platz durchgeführt wurden, steht für Samstag, 29. März, das offizielle Eröffnungsfest an. Es wird im Auftrag der Stadt von Willy Meyer Eventgastronomie durchgeführt. Neuwieder kennen Philipp Meyer und sein Team vor allem durch die Pfingstkirmes und den Knuspermarkt.

Kulinarisches Angebot zur Eröffnung

Die Eröffnung startet um 11 Uhr. Auf dem neu gestalteten Platz gibt es ab dann verschiedene Imbiss- und Getränkeangebote. Neben einem Stand der Familie Meyer wird auch Stefan Monzen mit seinem Holzkopp-Mobil dabei sein, in dem er unter anderem Flammkuchen zubereitet. Das Team des Restaurants „L'apéritif“ will Vinho Verde, portugiesisches Bier und diverse Tapas anbieten – auch eine vegetarische Variante der Bifana wird es hier geben. Weinfreunde dürfen sich auf das Angebot von Kira Blinn freuen: Die Winningerin wird auf dem Marktplatz ihre mit viel Handarbeit gekelterten Weine anbieten.

Nachdem Oberbürgermeister Jan Einig den Platz um 12.30 offiziell eröffnet hat, gibt’s von 13 bis 16 Uhr Musik von dem Gitarristen und Sänger Matthias Münch, der Hits aus mehreren Jahrzehnten spielt. Ab 18.30 Uhr ist die Band Ohne Filter zu hören. Wann die Veranstaltung genau endet, wird wohl in erster Linie vom Wetter und der Feierlaune der Besucher abhängig sein.

Festgäste sollen zum Tanzen animiert werden

Jeweils zur vollen Stunde gibt es ein Mitmachangebot der Tanzschule am Schloss. Sybille Daumas kommt mit Schülern und fordert unter dem Motto „So tanzt der Frühling“ die Festgäste zum Tanzen auf. In dem dafür reservierten Bereich wird sich auch ein Kinderkarussell drehen.

Obwohl die Stadt bei der Planung der Neugestaltung viel Energie eingesetzt hat, Bürger an der Planung zu beteiligen, sind nun kritische Stimmen zu hören: Der Platz sei zu stark versiegelt. Und die Parkplätze, die dort vorher waren, würden fehlen, heißt es. Sollte der Platz aber mit Veranstaltungen wie dieser regelmäßig belebt sein, wird sich die Stimmung diesbezüglich wohl wandeln. Die große Fläche bietet viel Potenzial.

Kommt bald ein Feierabendmarkt?

Philipp Meyer hat dafür schon Konzepte eingereicht, wartet aber noch auf Rückmeldung. Denkbar wäre etwa ein Weinfest oder ein historischer Jahrmarkt. Grundsätzlich wünscht sich die Stadt Initiativen, die zur Belebung des Platzes beitragen.

Beispiel dafür könnte der Schlemmertreff sein, das in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden ist. Statt wie bisher vor dem historischen Rathaus wird die Veranstaltung ab diesem Jahr auf dem Marktplatz durchgeführt. Los geht es damit am 15. Mai. Danach läuft die Veranstaltung mit saisonalen Köstlichkeiten bis September jeweils einmal im Monat an einem Donnerstagabend. Das Amt für Stadtmarketing denkt auch schon über Pläne für einen Feierabendmarkt nach, der ebenfalls ab Mai auf dem Marktplatz stattfinden soll.