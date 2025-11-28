Neuwied richtet drei neue Familiengrundschulzentren ein

Mit einem Kinderarmutsanteil von rund 20 Prozent liegt Neuwied deutlich über dem Landes- und Bundesdurchschnitt. Das soll sich nun ändern: Drei Familiengrundschulzentren sollen Anlaufstellen für Eltern und Schüler werden. Das ist konkret geplant.
Nicht jedes Kind hat die gleichen Startvoraussetzungen im Leben. Sind die Eltern von Armut betroffen, leiden oft auch die nachfolgenden Generationen darunter. Als erste k inderfreundliche Kommune in Rheinland-Pfalz hat Neuwied sich deshalb auf die Fahne geschrieben, die Bildungschancen von betroffenen Kindern zu verbessern.