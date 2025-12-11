Neuwied plant auch für 2026 mit Millionenüberschuss

Neuwied will auch in 2026 kräftig investieren. Gleichzeitig ist im Haushaltsplan ein Plus von 4,5 Millionen Euro ausgewiesen. Wie genau das finanziert werden soll und was im kommenden Jahr für die Bürger der Stadt teurer wird – ein Überblick.
Lesezeit 3 Minuten
Für Neuwied geht es weiter finanziell bergauf. Das zeigt der Haushaltsplan für 2026, der im Stadtrat in der nächsten Sitzung am Donnerstag verabschiedet werden soll. Nach Jahrzehnten der Krise schreibt die Stadt wieder schwarze Zahlen, auch im kommenden Jahr.