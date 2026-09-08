Zuhören, lebensnahe Liturgie und ökumenisches Engagement – Pfarrer Christian Scheinost prägte die Pfarrei Neuwied St. Matthias schnell und nachhaltig. Nach nur zweieinhalb Jahren müssen die Menschen nun Abschied nehmen.
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Die katholische Pfarrei Neuwied St. Matthias trauert um Pfarrer Christian Scheinost. Der Geistliche ist am vergangenen Samstag nach einer Operation verstorben. Erst vor zweieinhalb Jahren war er als Pfarrer in Neuwied eingeführt worden und hatte sich bestens eingelebt.