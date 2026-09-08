Trauer um Geistlichen Neuwied nimmt Abschied: Pfarrer Scheinost verstorben Rainer Claaßen 08.09.2026, 18:30 Uhr

i Er wird nicht nur den Katholiken in Neuwied in Erinnerung bleiben: Pfarrer Christian Scheinost ist überraschend im Alter von nur 60 Jahren gestorben. Rainer Claaßen

Zuhören, lebensnahe Liturgie und ökumenisches Engagement – Pfarrer Christian Scheinost prägte die Pfarrei Neuwied St. Matthias schnell und nachhaltig. Nach nur zweieinhalb Jahren müssen die Menschen nun Abschied nehmen.

Die katholische Pfarrei Neuwied St. Matthias trauert um Pfarrer Christian Scheinost. Der Geistliche ist am vergangenen Samstag nach einer Operation verstorben. Erst vor zweieinhalb Jahren war er als Pfarrer in Neuwied eingeführt worden und hatte sich bestens eingelebt.







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