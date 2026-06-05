Eine kleine Schönheitsreparatur oder gleich ein Vollausbau? Um kaputte Straßen in Neuwied zu sanieren, kam ein Kamerafahrzeug zum Einsatz, dass eine Einschätzung des Zustands geben kann. Das will die Stadt damit machen.
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Kaputte Straßen sind in der Deichstadt keine Seltenheit – im Gegenteil. Um dieses Problem anzugehen, hat die Stadt Neuwied Maßnahmen ergriffen, um den Zustand der Straßen zu bewerten und die Art der Sanierung abzuschätzen. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilt, seien über den Jahreswechsel alle Straßen und Wege mit einem Kamerafahrzeug befahren worden.