Start am Freitag Neuwied ist bereit für die Osterkirmes Rainer Claaßen 26.03.2026, 16:15 Uhr

i Hofft auf gutes Wetter ab diesem Freitag: Veranstalter Herbert Meyer vor dem Gelände der Osterkirmes in Neuwied. Rainer Claaßen

An diesem Freitag geht es los: Neuwied feiert bis zum 7. April die Osterkirmes auf der Heddesdorfer Kirmeswiese. Karussells, Feuerwerk und Visiten des Osterhasen: Wir sagen, was die Besucher erwartet.

Schon seit einigen Tagen wird auf der Kirmeswiese aufgebaut – am Freitag startet mit der Osterkirmes für die meisten Schausteller die Saison. Sicher freuen sich auch schon viele Besucher auf entspannten Zeitvertreib in Heddesdorf. Veranstalter ist seit vielen Jahren Herbert Meyer – und der ist zuversichtlich, dass er trotz einiger Rückschläge wieder eine gute Mischung zusammenstellen konnte.







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