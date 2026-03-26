Start am Freitag
Neuwied ist bereit für die Osterkirmes
Hofft auf gutes Wetter ab diesem Freitag: Veranstalter Herbert Meyer vor dem Gelände der Osterkirmes in Neuwied.
Hofft auf gutes Wetter ab diesem Freitag: Veranstalter Herbert Meyer vor dem Gelände der Osterkirmes in Neuwied.
Rainer Claaßen

An diesem Freitag geht es los: Neuwied feiert bis zum 7. April die Osterkirmes auf der Heddesdorfer Kirmeswiese. Karussells, Feuerwerk und Visiten des Osterhasen: Wir sagen, was die Besucher erwartet.

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Schon seit einigen Tagen wird auf der Kirmeswiese aufgebaut – am Freitag startet mit der Osterkirmes für die meisten Schausteller die Saison. Sicher freuen sich auch schon viele Besucher auf entspannten Zeitvertreib in Heddesdorf. Veranstalter ist seit vielen Jahren Herbert Meyer – und der ist zuversichtlich, dass er trotz einiger Rückschläge wieder eine gute Mischung zusammenstellen konnte.

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