Neuwied informiert über Ganztagsangebot an Grundschulen

Ab dem Schuljahr 2026/27 gibt es einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen. Die Stadt Neuwied muss ihre Angebote erweitern – eine Ganztagsbetreuung soll etwa an der Grundschule auf dem Heddesdorfer Berg möglich sein.
Der Bedarf an Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder steigt – und ein Bundesgesetz verpflichtet die Kommunen ab August 2026 dazu, entsprechende Betreuungsmöglichkeiten anzubieten. Neuwied will die bestehenden Angebote erweitern. Das ist auch dringend erforderlich, denn mit einem Kinder- und Jugendarmutsanteil von etwa 20 Prozent liegt die Deichstadt über dem Durchschnitt.