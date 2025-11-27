Rechtsanspruch ab August Neuwied informiert über Ganztagsangebot an Grundschulen Rainer Claaßen 27.11.2025, 17:00 Uhr

i Auch im Kreis Neuwied gibt es ab dem Schuljahr 2026/27 einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen. Sven Hoppe. picture alliance/dpa

Ab dem Schuljahr 2026/27 gibt es einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen. Die Stadt Neuwied muss ihre Angebote erweitern – eine Ganztagsbetreuung soll etwa an der Grundschule auf dem Heddesdorfer Berg möglich sein.

Der Bedarf an Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder steigt – und ein Bundesgesetz verpflichtet die Kommunen ab August 2026 dazu, entsprechende Betreuungsmöglichkeiten anzubieten. Neuwied will die bestehenden Angebote erweitern. Das ist auch dringend erforderlich, denn mit einem Kinder- und Jugendarmutsanteil von etwa 20 Prozent liegt die Deichstadt über dem Durchschnitt.







