Schlemmertreff feiert Finale Neuwied holt sich das Oktoberfest auf den Marktplatz Jörg Niebergall 17.09.2026, 18:52 Uhr

i Auch wenn beim Saisonfinale des Schlemmertreffs auf dem neu gestalteten Marktplatz Lederhosen und Dirndl eher zur bedrohten Art gehörten, tat das dem bayerischen Lebensgefühl keinen Abbruch. Jörg Niebergall

O’zapft is! Während sich die Münchener noch gedulden müssen, wurde in Neuwied schon das Oktoberfest gefeiert. Das Finale der Schlemmertreff-Reihe auf dem Marktplatz stand diesmal im Zeichen des bayerischen Lebensgefühls – und sie geht 2027 weiter.

München hat die Wiesn, Neuwied den Schlemmertreff. Und auch wenn beim Saisonfinale auf dem neu gestalteten Marktplatz Lederhosen und Dirndl eher zur bedrohten Art gehörten, kam beim Motto „Oktoberfeststimmung“ durchaus ein wenig bayerisches Lebensgefühl auf.







Artikel teilen

Artikel teilen