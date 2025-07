Bagger bereiten die Fläche auf einem brachliegenden Grundstück in Neuwied bereits vor: Die Stadt hat einen Standort für eine mobile Halle gefunden, die die Stadthalle im Heimathaus so lange ersetzen soll, bis der geplante Neubau steht.

Auf einem brachliegenden Grundstück in der Museumstraße in Neuwied, nahe des Finanzamts und des Parkplatzes der Deutschen Bahn, ist ein Bagger am Werk. Hier wird gerade das Gelände vorbereitet, auf dem die mobile Halle stehen soll, die als Interimslösung für die Stadthalle im Heimathaus geplant ist. Damit hat die Verwaltung eine bislang offene Frage geklärt, und die Stadtwerke als Verantwortliche sind direkt zur Tat geschritten.

Auf dem vorher wild bewachsenen Grundstück nahe der Innenstadt finden Arbeiten statt, das Grundstück wird eingeebnet. Da solle die temporäre Lösung für einen städtischen Versammlungsort Platz finden, heißt es auf Nachfrage aus dem Pressebüro der Stadt. Zur Halle selbst gebe es schon Absprachen, so die Auskunft. Ob es sich bei der Zwischenlösung tatsächlich um den gebrauchten mobilen Konzertsaal handelt, von dem die Stadt schon im Februar sprach und der bisher beim Rheingau Musikfestival als Spielstätte eingesetzt war, war noch nicht zu erfahren.

i Mit großer Schaufel bereitet der Bagger den Untergrund für den mobilen Saal vor. Jörg Niebergall

In der zugehörigen Februarsitzung hatte der Neuwieder Stadtrat eine „Absichtserklärung zum Kauf und der weiteren Planung einer mobilen Veranstaltungshalle“ abgegeben. Von Kosten über insgesamt 1,1 Millionen Euro ging die Stadtverwaltung damals aus, denn neben der Halle selbst müssten unter anderem Toiletten, Garderobenbereich, Stuhllager und eine Getränkeausgabe berücksichtigt werden, hieß es in der Beschlussvorlage.

Zur Standortfrage der mobilen Halle hatte es Diskussionen gegeben. In einem Beitrag auf Social Media hatte Oberbürgermeister Jan Einig (CDU) im Januar vom Jahnplatz als Möglichkeit gesprochen. Von den Verantwortlichen des Heimat Sport Vereins (HSV) Neuwied war umgehend Widerspruch gekommen. Nun hat die Stadt offensichtlich einen geeigneten Standort gefunden. Weitere Fragen unserer Zeitung würden in den kommenden Tagen beantwortet, versprach Pressesprecher Felix Banaski.