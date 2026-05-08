Fußgängerzonen werden geöffnet Neuwied gibt Teile der Innenstadt für Radfahrer frei Viktoria Schneider 08.05.2026, 05:00 Uhr

i Künftig dürfen auch Radfahrer Abschnitte der Fußgängerzonen in der Engerser Straße, in der Langendorfer Straße sowie in der Friedrichstraße nutzen. (Symbolbild) Friso Gentsch/dpa (Symbol)

Bisher mussten Radfahrer in der Neuwieder Innenstadt einen großen Bogen um die Fußgängerzonen machen. Das soll sich nun ändern: Der Stadtrat machte den Weg frei, um einige Abschnitte für den Radverkehr freizugeben. Konkret geht es um drei Straßen.

Fußgängerzonen sind in den meisten Fällen für Radfahrer tabu. Nur wenn ein Zusatzschild es erlaubt, dürfen sie die Straßen befahren – jedoch nicht schneller als mit Schrittgeschwindigkeit. In Neuwied gibt es mehrere solcher Fußgängerzonen in der Innenstadt, die bisher für Radfahrer verboten waren.







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