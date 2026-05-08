Bisher mussten Radfahrer in der Neuwieder Innenstadt einen großen Bogen um die Fußgängerzonen machen. Das soll sich nun ändern: Der Stadtrat machte den Weg frei, um einige Abschnitte für den Radverkehr freizugeben. Konkret geht es um drei Straßen.
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Fußgängerzonen sind in den meisten Fällen für Radfahrer tabu. Nur wenn ein Zusatzschild es erlaubt, dürfen sie die Straßen befahren – jedoch nicht schneller als mit Schrittgeschwindigkeit. In Neuwied gibt es mehrere solcher Fußgängerzonen in der Innenstadt, die bisher für Radfahrer verboten waren.