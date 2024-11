Erinnern und mahnen Neuwied gedenkt der Opfer des Holocaust Rainer Claaßen 08.11.2024, 16:33 Uhr

i Am Neuwieder Mahnmal für die Pogromnacht wurde auch an die Schicksale von Neuwieder Opfern des nationalsozialistischen Terrors erinnert. Rainer Claaßen

Mehr als 200 Personen haben am Neuwieder Mahnmal der Holocaustopfer gedacht - und gemahnt: Antisemitismus verbreitet sich wieder.

Aktuelle Ereignisse verleihen dem Gedenktag an die Pogrome vom 9. November 1938 zusätzliche Bedeutung. In Amsterdam wurden israelische Fußballfans jetzt von propalästinensischen Gruppen angegriffe n. Am Neuwieder Mahnmal für die Pogromnacht wies Ex-Pfarrer Werner Zupp auf weitere Beispiele hin: Antisemitismus verbreite sich erneut.

