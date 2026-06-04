Freiheitsrechte seit 1662 Neuwied gedenkt an Fronleichnam aller Religionen Jörg Niebergall 04.06.2026, 14:51 Uhr

i Nach dem Festgottesdienst, durchgeführt von Pfarrer Christian Scheinost, zog der Tross zum Platz der Engel der Kulturen. Jörg Niebergall

In Neuwied wird an Fronleichnam traditionell auch der „Tag der Religionen“ begangen. Dieser erinnert an die 1662 proklamierten Freiheitsrechte, die unter anderem die freie Religionsausübung garantieren.

Was tun, wenn man zwei Veranstaltungen gleichzeitig durchführen möchte? Man kombiniert Tradition, interreligiösen Dialog und ein geselliges Beisammensein. Nach dem Festgottesdienst zu Fronleichnam in der Matthias-Kirche, durchgeführt von Pfarrer Christian Scheinost, zog der Tross zum Platz der Engel der Kulturen.







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