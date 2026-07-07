Selbst das Navi ist verwirrt
Neuwied führt neue Einbahnstraße ein – ohne vorzuwarnen
Die Alemannenstraße in Neuwied-Irlich wurde plötzlich zur Einbahnstraße – ohne, dass zusätzliche Schilder auf die veränderte Ver
Die Alemannenstraße in Neuwied-Irlich wurde plötzlich zur Einbahnstraße – ohne, dass zusätzliche Schilder auf die veränderte Verkehrsführung aufmerksam machen. Diverse Autofahrer dürften dadurch plötzlich im Gegenverkehr gestanden haben.
Viktoria Schneider

Plötzlich geht es nur noch in eine Richtung: Das gilt seit Kurzem für die Alemannenstraße in Neuwied. Doch abgesehen von den typischen blauen Einbahnstraßenschildern gibt es keine Hinweise darauf, dass die Verkehrsführung geändert wurde. Warum?

Lesezeit 2 Minuten
Eine enge Straße, rechts und links reihen sich die Einfamilienhäuser, ein wenig muss man sich schon als Autofahrer hindurchquetschen – und dann kommt einem plötzlich ein anderes Fahrzeug entgegen. Rechnen muss man damit eigentlich nicht mehr: Die Alemannenstraße im Neuwieder Stadtteil Irlich ist seit einigen Wochen eine Einbahnstraße.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren