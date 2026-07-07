Plötzlich geht es nur noch in eine Richtung: Das gilt seit Kurzem für die Alemannenstraße in Neuwied. Doch abgesehen von den typischen blauen Einbahnstraßenschildern gibt es keine Hinweise darauf, dass die Verkehrsführung geändert wurde. Warum?
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Eine enge Straße, rechts und links reihen sich die Einfamilienhäuser, ein wenig muss man sich schon als Autofahrer hindurchquetschen – und dann kommt einem plötzlich ein anderes Fahrzeug entgegen. Rechnen muss man damit eigentlich nicht mehr: Die Alemannenstraße im Neuwieder Stadtteil Irlich ist seit einigen Wochen eine Einbahnstraße.