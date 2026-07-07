Selbst das Navi ist verwirrt Neuwied führt neue Einbahnstraße ein – ohne vorzuwarnen Viktoria Schneider 07.07.2026, 13:00 Uhr

i Die Alemannenstraße in Neuwied-Irlich wurde plötzlich zur Einbahnstraße – ohne, dass zusätzliche Schilder auf die veränderte Verkehrsführung aufmerksam machen. Diverse Autofahrer dürften dadurch plötzlich im Gegenverkehr gestanden haben. Viktoria Schneider

Plötzlich geht es nur noch in eine Richtung: Das gilt seit Kurzem für die Alemannenstraße in Neuwied. Doch abgesehen von den typischen blauen Einbahnstraßenschildern gibt es keine Hinweise darauf, dass die Verkehrsführung geändert wurde. Warum?

Eine enge Straße, rechts und links reihen sich die Einfamilienhäuser, ein wenig muss man sich schon als Autofahrer hindurchquetschen – und dann kommt einem plötzlich ein anderes Fahrzeug entgegen. Rechnen muss man damit eigentlich nicht mehr: Die Alemannenstraße im Neuwieder Stadtteil Irlich ist seit einigen Wochen eine Einbahnstraße.







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