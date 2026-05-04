Entscheidung im Rat gefallen
Neuwied führt kostenlosen Busverkehr an Samstagen ein
Bald können die Neuwieder samstags und zu bestimmten Veranstaltungstagen wie etwa dem Currywurstfestival kostenlos Bus fahren.
Bald können die Neuwieder samstags und zu bestimmten Veranstaltungstagen wie etwa dem Currywurstfestival kostenlos Bus fahren.
Jörg Niebergall

Mit dem Bus zum Currywurstfestival? Das ist bereits jetzt möglich, aber immer gegen eine Gebühr. Das soll sich nun ändern: Der Stadtrat in Neuwied sprach sich dafür aus, den ÖPNV im gesamten Stadtgebiet an bestimmten Tagen kostenfrei zu machen.

Lesezeit 2 Minuten
Es ist beschlossen: Die Menschen in der Deichstadt können schon bald in den Genuss eines kostenlosen Nahverkehrs kommen, und zwar im gesamten Stadtgebiet. In seiner jüngsten Sitzung sprach sich der Stadtrat einstimmig für einen Vorschlag des Neuwieder Bündnisses aus, das gratis Busfahren an allen Samstagen und zu bestimmten Veranstaltungstagen ermöglichen will.

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Kreis NeuwiedVerkehr

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