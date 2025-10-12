Großes Angebot in toller Deko Neuwied feiert Herbst mit buntem Markttreiben Jörg Niebergall 12.10.2025, 11:00 Uhr

i Die Frauen der Ehrengarde hatten leckere Erbsensuppe im Angebot. Jörg Niebergall

Zum Herbst gehören in Neuwied die Markttage, die auch in diesem Jahr viele Besucher auf den Luisenplatz und in die Innenstadt zogen. Sie wurden mit einem bunten und vielfältigen Angebot belohnt.

So ganz festlegen möchten sich die Besucher der Neuwieder Markttage dann doch nicht, wenn sie den Hauptgrund für den Abstecher in die Neuwieder City nennen sollen. Denn wenn inmitten des goldenen Oktobers die traditionellen Markttage auf den Luisenplatz und die angrenzenden Fußgängerzonen locken, ist das Angebot noch ein wenig vielfältiger.







