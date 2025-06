Adrenalin pur: Dieses Jahr können sich die Besucher in Heddesdorf mit 140 Kilometern pro Stunde in 66 Meter Höhe schießen lassen, einen Klassiker aus Japan und natürlich Traditionelles wie Feuerwerk und Pfingstritt erleben. Das Programm ist riesig.

„Qualitativ und auch quantitativ wohl das Beste“, sagt Markus Preis. „So viele großartige Fahrgeschäfte, Imbissvariationen und Süßwarenstände wie noch nie.“ Die Begeisterung für die 149. Auflage des größten Volksfestes am Mittelrhein steht dem Chef der Aktionsgemeinschaft Pfingstkirmes schon ein paar Tage vor dem offiziellen Startschuss in Heddesdorf im Gesicht geschrieben.

i Sicherheit geht vor: Poller an den Einfahrten. Jörg Niebergall

Den Startschuss gibt es am Freitag, 6. Juni, mit der Kinderrallye. Die seit Wochen schon ausgebuchte Backstage-Rallye, der Umzug mit mehr als 400 Teilnehmern am Samstag, 7. Juni, (Start ist um 14.45 Uhr in der Grabenstraße) und das beliebte Frühstück im Riesenrad am Pfingstmontag, 9. Juni, kommen an. Übrigens gibt es ein größeres Riesenrad dieses Jahr – und damit noch 30 freie Plätze. Auch das von der AG seit Jahren initiierte Rahmenprogramm begeistert die Gäste immer wieder.

i Evolution heißt das höchste Flugkarussell der Welt: Es bietet nicht nur Adrenalinkicks, sondern auch ein Kamerasystem für Erinnerungsfotos. Jörg Niebergall

Es gibt viele verschiedene Gründe, Volksfeste zu lieben: Manche Menschen schätzen das gesellige Treiben, andere erfreuen sich an der gelebten Tradition und den wiederkehrenden Programmhöhepunkten. Und viele Gäste suchen auf der Kirmes vor allem eins: den größtmöglichen Adrenalinkick. Um sich den zu holen, gibt es auf der Pfingstkirmes zahlreiche Möglichkeiten, immerhin kann das Mega-Event neben rund 50 Verkaufsständen und sechs Attraktionen für Kinder auch elf Fahr- und Laufgeschäfte vorweisen und bietet damit großen Fahrspaß und jede Menge Abwechslung.

Das höchste transportable Flugkarussell der Welt

Neben klassischen Fahrgeschäften wie dem Autoscooter und dem Riesenrad, die auf keiner Kirmes fehlen dürfen, fallen zwei Attraktionen in diesem Jahr besonders ins Auge: Mit Evolution kommt das höchste transportable Flugkarussell der Welt in die Deichstadt. Mutige Fahrgäste werden mit bis zu 140 Kilometern pro Stunde in 66 Meter Höhe katapultiert – definitiv nichts für schwache Nerven. Durch das professionelle Kamerasystem namens Onride-Videoanlage, das an Bord mitfährt, können Abenteuerlustige ihr Erlebnis in gestochen scharfen Bildern festhalten lassen, um es später mit ihren Freunden zu teilen.

i Meyers mit ihrem herrlichen Biergarten Jörg Niebergall

Nicht so rasant, dafür umso besonderer und nostalgischer ist der Swing-up. Der Kirmesklassiker, der vor allem in den 1970er- und 1980er-Jahren auf deutschen Festplätzen anzutreffen war, drehte 40 Jahre lang im Toshimaen Freizeitpark in Tokio seine Runden. 2023 brachte die Schaustellerfirma Thoma aus Andernach das Traditionsgeschäft zurück in die Heimat und restaurierte es anderthalb Jahre lang aufwendig. Nachdem es erst im vergangenen November seine große Premiere gefeiert hatte, ist es auf der Heddesdorfer Pfingstkirmes der heimliche Star unter den Fahrgeschäften.

Jede Menge Programm

Dazu gibt es ein umfangreiches Programm etwa mit dem Fassanstich am Samstag (16 Uhr), dem Höhenfeuerwerk am Samstag (22.30 Uhr), Livemusik der Band Ohne Filter am Samstag (18 Uhr), den Vormittag der Inklusion am Dienstag (11 Uhr), den Familientag mit ermäßigten Preisen am Dienstag ab 13 Uhr.

i Swing-up: Aus Japan reimportiert und liebevoll restauriert. Jörg Niebergall

Wer es lieber gemütlicher mag, dem bietet das Programm an der „Nohberschbank“ nur wenige Meter von der Kirmeswiese entfernt Wohlfühlatmosphäre, Biergartencharakter, viel Musik und gute Laune. Das Programm: Dorfabend mit DJ Mario (Freitag und Sonntag), Aufstellen der Kirmesbäume (Samstag, 20 Uhr), Klaus Lempart an der Musikmaschine (Samstag), Juke-Box-Party (Montag).

Spannung ist angesagt, wenn sich die Pfingstreiter am Dienstag, 10. Juni, an der Bimsstraße treffen, um beim Wett-Ritt um den Siegerpokal der Fürstenfamilie zu kämpfen. Abschließend zieht der Tross über Rommersdorf nach Engers. Um 17 Uhr kehren die Pfingstreiter in den Landratsgarten zurück.

i Losbuden gibt es auch. Jörg Niebergall

150. Pfingstkirmes im Jahr 2026 soll noch fantastischer werden

Dann haben Markus Preis und seine Aktionsgemeinschaft schon den nächsten Höhepunkt im Blick. Wenn 2026 die 150. Pfingstkirmes gefeiert wird, soll das ein unvergessliches Fest werden. Dafür wird am 16. Juni eine Orga-Gruppe (Festausschuss) mit Vertretern von Ortsbeirat, Deichstadtfreunden, Stadt und der Aktionsgemeinschaft gebildet. Pfingstkirmes 2026 noch ein wenig größer und besser? Da liegt die Messlatte nach 2025 schon ganz schön hoch.