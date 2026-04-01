So köstlich, dass jeder davon hören muss? Das Currywurstfestival hat längst über Neuwied hinaus Ruhm erlangt. Nun soll es sogar Weltkulturerbe werden – so verkündet es zumindest nun die Stadt und erlaubt sich damit einen kleinen Aprilscherz.
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Eine Ikone der deutschen Küche ist die Currywurst allemal. Doch während sich die Wurst noch nicht Weltkulturerbe nennen kann, erhält zumindest das gleichnamige Festival in Neuwied diese Ehre – jedenfalls kündigte das die Stadt am 1. April auf ihren Social-Media-Kanälen an.