Stadt erlaubt sich Aprilscherz
Neuwied erklärt Currywurstfestival zum „Weltkulturerbe“
Das Currywurstfestival kommt gut bei den Neuwiedern an. So gut, dass die Stadtverwaltung es nun zum 1. April als „Weltkulturerbe
Das Currywurstfestival kommt gut bei den Neuwiedern an. So gut, dass die Stadtverwaltung es nun zum 1. April als „Weltkulturerbe" kürt.
Jörg Niebergall

So köstlich, dass jeder davon hören muss? Das Currywurstfestival hat längst über Neuwied hinaus Ruhm erlangt. Nun soll es sogar Weltkulturerbe werden – so verkündet es zumindest nun die Stadt und erlaubt sich damit einen kleinen Aprilscherz.

Lesezeit 2 Minuten
Eine Ikone der deutschen Küche ist die Currywurst allemal. Doch während sich die Wurst noch nicht Weltkulturerbe nennen kann, erhält zumindest das gleichnamige Festival in Neuwied diese Ehre – jedenfalls kündigte das die Stadt am 1. April auf ihren Social-Media-Kanälen an.

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