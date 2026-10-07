Einmal nach Neuwied und wieder zurück: Das wünscht sich die Stadt zurück. Nachdem es bei der Tagesausflugsschifffahrt jahrelang Stillstand gab, soll eine Kooperation mit den Stadtwerken ein neues Kapitel für die Deichstadt starten.
Lesezeit 2 Minuten
Schiffstouristen zurück nach Neuwied bringen: Das ist das Ziel, das die Stadt schon eine ganze Weile verfolgt. Nachdem lange kein einziges Schiff an der Rheinpromenade angelegt hat, soll es künftig gleich zwei neue Anleger geben. Die Vorbereitungen für den ersten sind bereits in vollem Gange, jetzt ist auch ein zweiter Anleger beschlossene Sache.