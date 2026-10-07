Für Tagesausflugsschifffahrt
Neuwied erhält nun auch einen zweiten Schiffsanleger
Hier könnten in Zukunft Tagesausflügler ankommen: Der Neuwieder Stadtrat machte nun den Weg für einen weiteren Anleger an der De
Hier könnten in Zukunft Tagesausflügler ankommen: Der Neuwieder Stadtrat machte nun den Weg für einen weiteren Anleger an der Deichpromenade frei. Der Pachtvertrag mit den Stadtwerken läuft dafür über 20 Jahre.
Ulf Steffenfauseweh/Stadt Neuwied

Einmal nach Neuwied und wieder zurück: Das wünscht sich die Stadt zurück. Nachdem es bei der Tagesausflugsschifffahrt jahrelang Stillstand gab, soll eine Kooperation mit den Stadtwerken ein neues Kapitel für die Deichstadt starten.

Lesezeit 2 Minuten
Schiffstouristen zurück nach Neuwied bringen: Das ist das Ziel, das die Stadt schon eine ganze Weile verfolgt. Nachdem lange kein einziges Schiff an der Rheinpromenade angelegt hat, soll es künftig gleich zwei neue Anleger geben. Die Vorbereitungen für den ersten sind bereits in vollem Gange, jetzt ist auch ein zweiter Anleger beschlossene Sache.
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