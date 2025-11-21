Neuwied ehrt Bronzemedaillengewinnerin Sophia Junk

Sophia Jung von der LG Rhein-Wied war wieder zu Gast im Neuwieder Rathaus: Der Stadtvorstand gratulierte der Top-Leichtathletin diesmal für ihre WM-Bronzemedaille in der deutschen 4x100-Meter-Staffel.
Die Stadt Neuwied hat eine der erfolgreichsten deutschen Leichtathletinnen erneut im Rathaus begrüßt und Sophia Junk von der LG Rhein-Wied für ihre herausragende Saison und ihre WM-Bronzemedaille in der deutschen 4x100-Meter-Staffel geehrt. Oberbürgermeister Jan Einig würdigte die 26-Jährige als „Athletin, die Weltklasse und Bodenständigkeit verbindet“.