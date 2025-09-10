Der Demokratietag Rheinland-Pfalz war auch in Neuwied. Hier fand bei der Volkshochschule ein Termin statt, bei dem die Demokratie im Mittelpunkt stand.

Gleich zwei Anlässe hat die Neuwieder Volkshochschule jetzt im Amalie-Raiffeisen-Saal gefeiert: Zum einen präsentierte das Bildungsinstitut das Programm des beginnenden Semesters. Und dann gab es aus Anlass des Demokratietags Rheinland-Pfalz, der am 4. September in Ingelheim stattfand, eine „Lange Nacht der Demokratie“:

In einer Podiumsdiskussion ging es um die Frage: „Wie geht es unserer Demokratie – und wen kümmert’s noch?“ Die städtische Gleichstellungsbeauftragte Astrid Thol, der Vorsitzende des Neuwieder Jugendbeirats Aghid Almasalmeh, Landtagspräsident Hendrik Hering und Peter Schwarz, Sprecher von Pulse of Europe Neuwied, lieferten dazu gemischte Beobachtungen und Einschätzungen.

Mahnung zur Wachsamkeit

Trotz diverser Krisen halten sie das demokratische Zusammenleben in unserem Land nicht für akut gefährdet, dennoch mahnen alle zur Wachsamkeit. Henrik Hering wünscht sich mehr Optimismus und Zuversicht. Das Vertrauen darauf, dass viele Dinge sich in gemeinschaftlicher Anstrengung verbessern lassen, ist laut ihm wichtiger Nährstoff für das demokratische Zusammenleben. Außerdem plädierte er dafür, stets im Dialog und Austausch zu bleiben und so Menschen zurückzugewinnen, die sich von der Demokratie abwenden.

Alle Beteiligten des Abends waren sich einig, dass mehr Engagement nötig ist, um die Zukunft der Demokratie zu gestalten.

Zum Auftakt spielte das Trio Ulrike Friedrich, Anke Gärtner und András Orbán Varianten der deutschen Nationalhymne. Begrüßungsworte kamen von Oberbürgermeister Jan Einig. Er betonte die Wichtigkeit von Bildung, wie sie von der Volkshochschule für jedermann angeboten wird, für die Demokratie. Und lobte die vielseitige Arbeit, die die VHS Neuwied hier schon seit 105 Jahren leistet.

i Mehrere engagierte Bürger – darunter die Gleichstellungsbeauftrage der Stadt Astrid Thol (links) und der Landtagspräsident Hendrik Hering (2. von links) - zeigten bei einer Podiumsdiskussion unterschiedliche Perspektiven auf. Ulf Steffenfauseweh

Einen Einblick in diese Zeit gab ein Theaterstück, das die Mitarbeitenden der VHS um Leiterin Jutta Günther mit einem ihrer Dozenten erarbeitet hatten – die Entwicklung der VHS-Aufgaben wurde in kurzen Szenen aus verschiedenen Jahrzehnten demonstriert.

In einer Pause bekamen die knapp 100 Besucher und Besucherinnen dann Gelegenheit, das Programm der VHS kennenzulernen, sich über das Wahlamt zu informieren und bei einem Fremdsprachenquiz oder der Beantwortung von Fragen aus dem Einbürgerungstest selbst neue Perspektiven einzunehmen.

Vom Glück, in einer Demokratie zu leben

Sehr emotional wurde es beim Poetry-Slam-Beitrag von Sarah Kunz. Die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung zeigte sehr anschaulich, wie glücklich jeder darüber sein darf, in einer Demokratie zu leben: Elegant reihte sie viele Beispiele aus der ganzen Welt aneinander, die zeigten, wie sehr Menschen unterdrückt werden, in Unfreiheit leben oder gar um Leib und Leben fürchten müssen.

Zum Abschluss gab die Schülerband des Rhein-Wied-Gymnasiums in großer Besetzung noch ein kompaktes Konzert.