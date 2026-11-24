Arbeiten nicht nur an der B42 Neuwied bleibt Baustellenstadt – Auch im neuen Jahr Jörg Niebergall 24.11.2026, 13:00 Uhr

i In der Innenstadt, aber gerade auch in den Neuwieder Stadtteilen stehen 2027 einige Bauprojekte an – unter anderem im Zeilbäumer Weg in Rodenbach. Jörg Niebergall

Einige Projekte in der Neuwieder Innenstadt und den Stadtteilen stehen kurz vor dem Abschluss, andere werden die Bürger auch 2027 noch beschäftigen. Großbaustellen bleiben die neue Stadtzufahrt Nord und der Bahnhof. Ein Überblick.

Wer derzeit durch Neuwied fährt, braucht nicht nur ein Navigationsgerät, sondern auch Geduld. Absperrbaken, Bauzäune und Umleitungsschilder gehören längst zum Stadtbild. An manchen Stellen wird noch gebaggert, andernorts sind die Bauarbeiter bereits auf der Zielgeraden oder haben ein Projekt bereits abgeschlossen.







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