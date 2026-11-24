Einige Projekte in der Neuwieder Innenstadt und den Stadtteilen stehen kurz vor dem Abschluss, andere werden die Bürger auch 2027 noch beschäftigen. Großbaustellen bleiben die neue Stadtzufahrt Nord und der Bahnhof. Ein Überblick.
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Wer derzeit durch Neuwied fährt, braucht nicht nur ein Navigationsgerät, sondern auch Geduld. Absperrbaken, Bauzäune und Umleitungsschilder gehören längst zum Stadtbild. An manchen Stellen wird noch gebaggert, andernorts sind die Bauarbeiter bereits auf der Zielgeraden oder haben ein Projekt bereits abgeschlossen.