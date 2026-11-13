Ausrichtung in 2029 angepeilt 
Neuwied bewirbt sich für Special Olympics Landesspiele
Bei der Ausrichtung der Special Olympics Sommerspiele im Jahr 2024 (hier auf dem Bild zu sehen) konnte die Stadt Neuwied bereits
Bei der Ausrichtung der Special Olympics Sommerspiele im Jahr 2024 (hier auf dem Bild zu sehen) konnte die Stadt Neuwied bereits Erfahrungen mit Veranstaltungen dieser Art sammeln. Nun will sie einen Schritt weiter gehen: 2029 möchte sie die Special Olympics Landesspiele Rheinland-Pfalz ausrichten.
Ulf Steffenfauseweh/Stadt Neuwied

Es wäre nicht das erste Mal, dass in Neuwied das Thema Inklusion im Sport gefeiert würde. Die Stadt sammelte bereits 2023 und 2024 Erfahrungen mit den Special Olympics, nun will sie sich für die Landesspiele Rheinland-Pfalz im Jahr 2029 bewerben.

Lesezeit 2 Minuten
Menschen mit und ohne Behinderung, die bei den Special Olympics Landesspielen gemeinsam in verschiedenen Sportarten gegeneinander antreten: Das soll 2029 in Neuwied möglich sein. Der Stadtrat sprach sich dafür aus, sich als Austragungsort zu bewerben.
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