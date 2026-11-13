Es wäre nicht das erste Mal, dass in Neuwied das Thema Inklusion im Sport gefeiert würde. Die Stadt sammelte bereits 2023 und 2024 Erfahrungen mit den Special Olympics, nun will sie sich für die Landesspiele Rheinland-Pfalz im Jahr 2029 bewerben.
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Menschen mit und ohne Behinderung, die bei den Special Olympics Landesspielen gemeinsam in verschiedenen Sportarten gegeneinander antreten: Das soll 2029 in Neuwied möglich sein. Der Stadtrat sprach sich dafür aus, sich als Austragungsort zu bewerben.