Jahrzehntelang hat der Frauennotruf Koblenz auch Frauen und Mädchen aus der Stadt und dem Kreis Neuwied unterstützt. Doch er ist an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen – und nun hat der Stadtrat einen eigenen Neuwieder Frauennotruf auf den Weg gebracht.

Im Kreis Neuwied gibt es weder ein Frauenhaus noch einen eigenen Frauennotruf – doch es tut sich etwas. Der Westerburger Verein „Frauen gegen Gewalt“ wird einen Frauennotruf für Kreis und Stadt Neuwied aufbauen und betreiben, eine Immobilie in der Stadt gibt es bereits, und die Stadt Neuwied unterstützt ihn dabei finanziell. Der Stadtrat hat am Donnerstagabend (4. September) einstimmig beschlossen, dass ein entsprechender Vertrag abgeschlossen wird und die Stadt sich jährlich mit einem Festbetrag in Höhe von 25.000 Euro beteiligt.

Neuwied setzt ein Zeichen

„Heute machen wir den Weg frei“, betonte der Neuwieder Bürgermeister Peter Jung in der Ratssitzung. Er ist davon überzeugt, dass ein eigener Neuwieder Frauennotruf wichtig ist, gerade weil auch viele Schülerinnen und Studentinnen von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Der Stadtrat schloss sich dem an.

Lana Horstmann (SPD) betonte, dass jetzt ein umfassendes Angebot in Neuwied geschaffen wird – und: „Wir setzen mit dem Notruf ein wichtiges Zeichen.“ Elisabeth Freise (Grüne) sagte: „Es gibt ein steigendes Bewusstsein für Gewalt an Frauen, und das ist auch der Verdienst der Beratungsstellen.“

i Ein Plakat in Rheinbrohl hat im Winter zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen auf das Thema aufmerksam gemacht. Jörg Niebergall. Niebergall

Bislang hatten sich Neuwieder Mädchen und Frauen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, nach Koblenz gewandt, um Hilfe zu bekommen. Der Verein Frauennotruf Koblenz hatte auch für sie mehr als 30 Jahre lang ein Beratungs- und Unterstützungsangebot vorgehalten. Die Stadt Neuwied hat die Arbeit des Vereins seit 1994 mit einem jährlichen Zuschuss unterstützt.

Die Anfragen beim Koblenzer Notruf nahmen aber zu, und der Verein erreichte seine Kapazitätsgrenzen. Bereits im Jahr 2023 kündigte er an, dass er ab dem Folgejahr für die Frauen aus der Stadt und dem Kreis Neuwied kein Unterstützungsangebot mehr vorhalten kann. Letztlich erklärte er sich zwar bereit, für einen Übergangszeitraum das Angebot aufrechtzuerhalten – aber es war klar: Eine dauerhafte Lösung ist das nicht.

Land gibt 100.000 Euro im Jahr

Der Frauennotruf mit Sitz in Westerburg bekundete sein Interesse an einer Kooperation mit Stadt und Kreis Neuwied und erklärte sich zu einer Mitversorgung der von Gewalt betroffenen Frauen im Landkreis Neuwied bereit. Der Verein „Frauen gegen Gewalt“ verfügt über das erforderliche Fachwissen im Bereich der sexuellen Gewalt gegen Frauen und bietet die Möglichkeit, ein Beratungsangebot zu etablieren und Hilfsstrukturen zu vernetzen, betont die Stadt in ihrer Beschlussvorlage.

Rückwirkend zum 1. Januar 2025 will man jetzt mit dem Verein eine Kooperations- und Leistungsvereinbarung über den Aufbau und Betrieb eines Frauennotrufs in Neuwied schließen. Der Verein erhält dafür vom Land ab dem 1. Januar 2025 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 100.000 Euro für die Personalkosten und die Präventionsarbeit. Sachkosten wie Miete, Verbrauchsmittel und Büroausstattung sind hingegen nicht Bestandteil der Landeszuwendung und müssen anderweitig finanziert werden.

Sowohl die Stadt als auch der Kreis Neuwied sprechen sich für eine finanzielle Unterstützung eines professionellen Frauennotrufs Neuwied aus. Die noch zu schließende Kooperationsvereinbarung sieht für die Jahre 2025 und 2026 eine zweckgebundene Festbetragsfinanzierung in Höhe von 50.000 Euro im Jahr, die zu gleichen Teilen von Stadt und Landkreis Neuwied getragen wird, vor. Eine Evaluierung der Beratungsleistungen sowie eine Überprüfung der tatsächlich anfallenden Kosten ist für Mai 2026 vorgesehen. In Abhängigkeit der Höhe der Gesamtausgaben und der zu erwartenden Förderleistungen ist über die Zuschusshöhe ab dem Jahr 2027 neu zu entscheiden.

Der Verein konnte zwischenzeitlich im Stadtgebiet eine geeignete Immobilie anmieten, die nach Abschluss der Renovierungsarbeiten in Kürze vom Frauennotruf für Beratungsgespräche genutzt werden kann. Bereits in der Vergangenheit hat der Frauennotruf im Stadtteiltreff Beratungsmöglichkeiten für Frauen aus dem Kreis Neuwied angeboten.

Aufgaben eines Frauennotrufs

Zu den Angeboten eines Frauennotrufs zählen die kostenlose Beratung der von körperlicher und/oder sexueller Gewalt betroffenen Frauen und Mädchen, die Krisenintervention und mögliche Prozessbegleitung, erklärt die Stadt Neuwied.Darüber hinaus leistet der Westerburger Verein „Frauen gegen Gewalt“, der auch den Neuwieder Frauennotruf betreiben wird, mit seiner Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit einen Beitrag bei der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen.

Die Tätigkeiten werden von professionellen Fachkräften, die über langjährige und vielfältige Erfahrungen in der Arbeit zu sexualisierter Gewalt verfügen, wahrgenommen, so die Stadt.