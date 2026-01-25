Bromley ist eine der Partnerstädte von Neuwied. Mayor Jonathan Andrews besuchte jetzt zum ersten Mal die Deichstadt. Bei einem Empfang trug er sich auch ins Goldene Buch der Stadt ein.
Lesezeit 1 Minute
Die Partnerschaft zwischen Neuwied und dem Londoner Bezirk Bromley besteht seit 1987 und wird von beiden Seiten intensiv gepflegt. An diesem Wochenende war der Mayor des Borough of Bromley, Jonathan Andrews, erstmals in Neuwied. Erst wenige Tage zuvor war Oberbürgermeister Jan Einig mit seiner Frau bei ihm zu Gast.