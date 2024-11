Stadtrat übt Kritik an Plänen Neuwied argumentiert gegen Erweiterung des FOC Rainer Claaßen 27.11.2024, 15:00 Uhr

i Das Factory Outlet Center Montabaur darf erweitert werden seine Fläche wird sich nahezu verdoppeln. Vor allem die bisherige Parkplatzfläche soll bebaut werden, als Ersatz soll ein Parkhaus entstehen. Im Umland wurde die Nachricht enttäuscht aufgenommen – viele Städte fürchten um ihren Einzelhandel. Sascha Ditscher

Die Stadt Neuwied sieht, wie Koblenz, Andernach oder Limburg, die Erweiterung des FOC in Montabaur kritisch. In der jüngsten Ratssitzung wurden in einer Stellungnahme Argumente gegen die Pläne laut. Auch das Neuwieder Bündnis bezog deutlich Position.

Die Erweiterung des Factory Outlet Centers (FOC) in Montabaur treibt den Stadtrat in Neuwied um. So machte Oberbürgermeister Jan Einig bei dessen jüngster Sitzung deutlich: „Wir stehen hier vor einer Entscheidung, die weit über eine Stellungnahme hinausgeht.

