Besuch bei Preisträgerin Neustädterin will bei Feuerwehr „einfach nur machen“ Andreas Winkelmann 30.04.2026, 17:00 Uhr

i Bei der Freiwilligen Feuerwehr leitet Nicole Werner als Gruppenführerin ein Team von neun Kollegen. Verbandsgemeinde Asbach. Nicole Wagner

Nach der Ehrung im Roentgen-Museum Neuwied ist Nicole Werner längst wieder zurück im Alltag. Dabei ist die Loewenherz-Geldpreisträgerin sowohl im Job als im Ehrenamt bei der Feuerwehr Führungskraft. Wir haben sie besucht.

Mitte April hat Nicole Werner als eine von drei Preisträgerinnen einen Geldpreis der Johanna-Loewenherz-Stiftung aus den Händen des Landrates Achim Hallerbach erhalten. Sie ist die erste Frau in der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt. Und inzwischen nicht nur dort die erste weibliche Gruppenführerin, sondern in dieser Funktion auch die erste und bislang einzige in der Verbandsgemeinde Asbach.







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