Neues Heim für Körper und Kopf Neustädter Sportlerheim mit Bücherei eingeweiht Michael Möhlenhof 25.10.2026, 11:00 Uhr

i Das neue Sportlerheim in Neustadt/Wied mit integrierter Bücherei. Michael Möhlenhof

Nach fünf Jahren Planung und nur 20 Monaten Bauzeit wurde das neue Sportlerheim in Neustadt/Wied feierlich eröffnet. Nicht nur Sportfreunde, sondern auch Büchernarren profitieren von dem Neubau mit integrierter Bücherei.

Mit einer Feierstunde und zahlreichen Gästen aus Politik, Vereinen, Schulen und den beteiligten Baufirmen wurde in Neustadt/Wied das neue Sportlerheim mit integrierter Bücherei offiziell eingeweiht. Das moderne Gebäude befindet sich am Standort des bisherigen Sportlerheims.







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