Neues Heim für Körper und Kopf
Neustädter Sportlerheim mit Bücherei eingeweiht
Das neue Sportlerheim in Neustadt/Wied mit integrierter Bücherei.
Das neue Sportlerheim in Neustadt/Wied mit integrierter Bücherei.
Michael Möhlenhof

Nach fünf Jahren Planung und nur 20 Monaten Bauzeit wurde das neue Sportlerheim in Neustadt/Wied feierlich eröffnet. Nicht nur Sportfreunde, sondern auch Büchernarren profitieren von dem Neubau mit integrierter Bücherei.

Lesezeit 2 Minuten
Mit einer Feierstunde und zahlreichen Gästen aus Politik, Vereinen, Schulen und den beteiligten Baufirmen wurde in Neustadt/Wied das neue Sportlerheim mit integrierter Bücherei offiziell eingeweiht. Das moderne Gebäude befindet sich am Standort des bisherigen Sportlerheims.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren