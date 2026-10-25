Nach fünf Jahren Planung und nur 20 Monaten Bauzeit wurde das neue Sportlerheim in Neustadt/Wied feierlich eröffnet. Nicht nur Sportfreunde, sondern auch Büchernarren profitieren von dem Neubau mit integrierter Bücherei.
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Mit einer Feierstunde und zahlreichen Gästen aus Politik, Vereinen, Schulen und den beteiligten Baufirmen wurde in Neustadt/Wied das neue Sportlerheim mit integrierter Bücherei offiziell eingeweiht. Das moderne Gebäude befindet sich am Standort des bisherigen Sportlerheims.