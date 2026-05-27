Mitmachtag im Bürgerhaus
Neustädter Schulklasse testet Wissen um Grundgesetz
Die Klasse 8a der Realschule plus aus Neustadt besuchte mit ihrer Lehrerin Corina Eisenberger die Mitmachausstellung zu 77 Jahre
Die Klasse 8a der Realschule plus aus Neustadt besuchte mit ihrer Lehrerin Corina Eisenberger die Mitmachausstellung zu 77 Jahren Grundgesetz.
Heinz-Werner Lamberz

Demokratie erleben und das eigene Wissen zum Grundgesetz testen: Das hat die Klasse 8a der Realschule plus aus Neustadt ausprobiert – bei einer besonderen Ausstellung im dortigen Bürgerhaus.

Lesezeit 1 Minute
Der Mitmachtag zu 77 Jahren Grundgesetz soll bei den Bürgern in Erinnerung rufen, welch große Errungenschaft es ist. Die Initiative „Politik zum Anfassen“ hat aus diesem Grund eine Ausstellung ins Leben gerufen, die am Mittwoch mit Natalie Nekolla im Neustädter Bürgerhaus Quartier bezogen hat.

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