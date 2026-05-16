Promi-Kicker im Wiedtal Neustädter Rudi Gutendorf hob Lotto-Elf aus der Taufe Jörg Niebergall 16.05.2026, 13:00 Uhr

i (Riegel-)Rudi Gutendorf gilt als erfinder der Lotto-Elf, das Foto zeigt ihn 2009 in Neuwied. Jörg Niebergall

Nach dem erfolgreichen Auftritt der Lotto-Elf in Waldbreitbach lohnt noch ein Blick in die Historie. Neben zahlreichen prominenten Fußballern, die das bekannte Trikot übergezogen haben und es teils heute noch tun, gab es auch einen bekannten Trainer.

Seit nunmehr 27 Jahren haben die prominenten Spieler der Lotto-Elf auf vielen Sportplätzen in Rheinland-Pfalz ihre Fußballschuhe geschnürt, um für wohltätige Zwecke zu kicken. Diese einzigartige Mannschaft hat im Auftrag von Lotto Rheinland-Pfalz knapp 4,7 Millionen Euro für unzählige soziale Projekte und Initiativen gesammelt.







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