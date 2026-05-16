Nach dem erfolgreichen Auftritt der Lotto-Elf in Waldbreitbach lohnt noch ein Blick in die Historie. Neben zahlreichen prominenten Fußballern, die das bekannte Trikot übergezogen haben und es teils heute noch tun, gab es auch einen bekannten Trainer.
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Seit nunmehr 27 Jahren haben die prominenten Spieler der Lotto-Elf auf vielen Sportplätzen in Rheinland-Pfalz ihre Fußballschuhe geschnürt, um für wohltätige Zwecke zu kicken. Diese einzigartige Mannschaft hat im Auftrag von Lotto Rheinland-Pfalz knapp 4,7 Millionen Euro für unzählige soziale Projekte und Initiativen gesammelt.